Kirsten van de Ven vertrekt, Lucienne Reichardt nieuwe manager vrouwenvoetbal KNVB

,,Allereerst vind ik het een enorme eer om manager vrouwenvoetbal bij de KNVB te worden”, stelt Reichardt in een eerste reactie. ,,Mijn passie ligt in het vrouwenvoetbal. Het is een ontzettend mooie uitdaging om de ervaringen die ik zowel op als buiten het veld heb opgedaan, in te kunnen zetten voor het vrouwenvoetbal. De belangrijkste reden dat ik deze stap maak, is om het vrouwenvoetbal, zowel in de breedte als in de top, verder te ontwikkelen. Voortbordurend op de stijgende lijn die nu is ingezet, willen we een strategie ontwikkelen met een focus op meer vrouwen in voetbal, een nog sterkere Vrouwen Eredivisie en een plek voor alle meiden en vrouwen in het voetbal. Het is een droom om bij te kunnen dragen aan de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland.”