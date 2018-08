Kishna blijft optimistisch: 'Het is pas klaar als ik niet meer kan lopen'

Drost en Van Weert muiten: 'Ik word er nu al uitgeflik­kerd'

14:00 Jesper Drost (25) wil vertrekken bij FC Groningen. De middenvelder is ontevreden over zijn rol bij de club. Ook Tom van Weert (28) overweegt Groningen te verlaten. Dat zegt het duo in gesprek met FOX Sports.