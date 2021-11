KKD-fenomeen Dallinga schiet Excelsior met hattrick naar gedeelde koppositie

VIDEO Louis van Gaal viert met spelers van Oranje feest in kleedkamer, ook al vergaat hij van de pijn

Na het behalen van het WK voetbal bouwde Louis van Gaal samen met de spelers van Oranje een feestje in de kleedkamer. ,,Want we hebben ons geplaatst voor het WK in Qatar. Dat leek me wel een feestje waard", zei de bondscoach vanuit zijn rolstoel.

17 november