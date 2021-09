Klaas-Jan Huntelaar terug op de Nederlandse velden: ‘Hij wil gewoon lekker voetballen’

Concordia Wehl 10 thuis op Sportpark ’t Doornslag in Drempt. Dat is nog eens wat anders dan duels in de Johan Cruijff Arena, de Veltins-Arena of het Estadio Santiago Bernabéu. De 38-jarige Huntelaar speelde gisteren met het zesde team van HC'03 zijn eerste duel op de amateurvelden en stapte met een 3-1 zege van het veld.

Huntelaar speelde samen met zijn broer Niek en neef Nico in de voorhoede. ,,Maar geen van allen hebben ze gescoord”, zegt teamleider André Nijman tegenover De Gelderlander. ,,Nee, Klaas-Jan dus ook niet. Hij probeerde vooral de ballen goed neer te leggen. Hij was wonderbaarlijk fit en bovendien niet vies om een paar stapjes extra te zetten voor zijn teamgenoten.”

In Huntelaars jeugdtijd heette de vereniging nog Hummelo en Keppel (H&K), dat inmiddels is gefuseerd met SV Drempt Vooruit. Volgens voorzitter Mart de Kruif klopte de oud-international zelf bij de club aan om te mogen voetballen. ,,Klaas-Jan is in stilte gestopt en wil nu weer gewoon lekker voetballen, zonder druk. Dan is hij bij ons aan het goede adres”, laat De Kruif bij De Gelderlander weten.

Huntelaar vertrok in januari van dit jaar van Ajax naar Schalke 04 om zijn oude club proberen te helpen in de Bundesliga te blijven. Dat mislukte. The Hunter kwam niet verder dan twee goals in negen wedstrijden voor de Duitse club, die dit seizoen actief is op het tweede niveau van Duitsland.

