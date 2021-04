Klaassen bezorgt Ajax officieus de landstitel in intense topper tegen AZ

SamenvattingAjax is na een 2-0 zege op AZ officieus landskampioen. Davy Klaassen dwong de concurrent met twee doelpunten op de knieën en bracht daarmee het teruggekeerde publiek in extase nadat Ajax vooral na rust domineerde tegen de Alkmaarders. Volgende week, als Emmen de tegenstander is in Amsterdam, krijgt Ajax naar alle waarschijnlijkheid voor de 35ste keer de kampioenschaal uitgereikt.

Door Johan Inan



Het hoogtepunt van de middag vond misschien al wel een half uur voor de aftrap plaats, toen de spelers van Ajax het veld in de Johan Cruijff Arena betraden. De brede grijns waarmee ze dat deden, was het gevolg van wat zij om zich heen zagen: 7156 fans die minimaal zeven maanden hadden gewacht op hun rentree in het stadion en daardoor uitzinnig waren toen hun ploeg ze begon klaar te stomen voor de topper die tot de officieuze landstitel moest leiden.

Volledig scherm Supporters op de tribunes in de Johan Cruijff Arena. © Pro Shots / Stanley Gontha

Dat bleek, nadat Dusan Tadic lachend zijn warming-up had voltooid en algemeen directeur Edwin van der Sar het publiek nog even toesprak, zo makkelijk nog niet. AZ stichtte in de eerste helft alleen al meer gevaar dan het in de voorgaande twee onderlinge confrontaties, toen Ajax tijdens de 0-1 (beker) en 0-3 in Alkmaar weinig te duchten had van de concurrent. In de eerste helft lieten Teun Koopmeiners (andermaal), Calvin Stengs, Bruno Martins Indi en Albert Gudmundsson goede tot grote kansen op de openingstreffer liggen. Laatstgenoemde ging zelfs alleen op Maarten Stekelenburg, maar zag de uitblinker met zijn knie redding brengen.



Zo maakte AZ het meest aanspraak op een doelpunt, al kreeg Ajax daar ook nog een aantal goede mogelijkheden toe. Zo stuitte Sébastien Haller al vroeg met zijn kopbal na een voorzet van Tadic op de uit zijn doel gevlogen Marco Bizot, raakte Nicolás Tagliafico de bal verkeerd op aangeven van Antony en zag Tadic de AZ-keeper ook op zijn vrije trap redden. Edson Álvarez, die sterk ingreep bij de kans van Martins Indi, bleek aan de overkant minder dodelijk.

Volledig scherm Boadu aan de bal namens AZ. © ANP

Zo viel er in het bij vlagen heerlijke voetbalgevecht tussen de aanstaand kampioen en concurrent AZ (die een jaar geleden koploper Ajax en dit seizoen nummer twee PSV een CL-ticket hoopt te ontfutselen). Ook na rust golfde het spel op en neer, waarbij Tagliafico en Gudmundsson nog twee kansen kregen om als eerst toe te slaan. Waar de Argentijn het scoren door Bizot werd belet, vergat de IJslander een goede lage voorzet van Myron Boadu binnen te lopen.



De missers van de schaduwspits kwamen AZ na ruim een uur nog duurder te staan. Tadic bediende Haller, maar de spits die even eerder nog over kopte, liet de bal – al dan niet bewust – lopen voor de ingelopen Davy Klaassen. Nadat hij zijn 26ste openingstreffer in dienst van Ajax binnenschoof, galmde het ‘Kampioenen’ luid van de nog dun bezaaide tribunevakken. Bij die stand kan de onbedreigde koploper de landstitel in theorie zelfs nauwelijks ontgaan. Eerste achtervolger PSV, die Groningen zaterdag versloeg, moet daarvoor namelijk in de laatste vier speelronden niet alleen twaalf punten goedmaken, maar ook een verschil van 32 goals in het doelsaldo.

Volledig scherm Klaassen viert zijn eerste treffer in de Johan Cruijff Arena. © ANP

In het restant liet Ajax het na de topper te beslissen. Zo kregen Klaassen en Neres de bal niet in het doel en ging Brian Brobbey, een andere invaller, bij zijn eerste balcontact alleen maar zonder succes op Bizot af. Die oud-Ajacied voorkwam ook een rake kopbal van Ryan Gravenberch. Aangever Klaassen bleek de enige die de sterk keepende AZ-goalie op de knieën kreeg. In de slotminuut knikte Ajax’ topaankoop ook de 2-0 en daarmee eigenlijk ook de 35ste landstitel binnen. Die is nu nog officieus, maar moet over een week, als het herboren FC Emmen op bezoek komt, definitief veiliggesteld worden door de club die na een nederlaag tegen FC Twente in december ongeslagen bleef en liefst 15 van de volgens 19 eredivisieduels won.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van Ajax na een doelpunt. © ANP

