Klaassen kan na bijna drie jaar rentree maken bij Oranje

In vergelijking met de vorige voorselectie, die uit 32 spelers bestond, zijn naast Klaassen ook Steven Berghuis (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Donyell Malen, Pablo Rosario (beiden PSV) en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) nieuw. Oranje speelt op woensdag 7 oktober een oefeninterland in Amsterdam tegen Mexico. Vier dagen later hervat de nationale ploeg de Nations League met een uitwedstrijd in Zenica tegen Bosnië en Herzegovina. Op 14 oktober speelt Oranje in en tegen Italië.