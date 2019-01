Klassieker in halve finale KNVB-beker, Willem II ontvangt AZ

Feyenoord is de bekerhouder. De Rotterdammers versloegen vorig seizoen AZ in de finale.



Het is de vijftiende keer dat Feyenoord en Ajax het in het nationale bekertoernooi tegen elkaar opnemen. Feyenoord is qua statistieken met acht tegen zes zeges in het voordeel. Het bekertoernooi heeft prioriteit voor trainer Giovanni van Bronckhorst, die na dit seizoen afscheid neemt. In de competitie is de achterstand op koploper PSV en Ajax normaal gesproken te groot om te overbruggen.



Feyenoord begon dit bekertoernooi met een uitwedstrijd tegen Gemert (0-4). Daarna volgden thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag (5-1), FC Utrecht (1-0) en Fortuna Sittard (4-1). Vorig seizoen lootte Feyenoord alleen maar thuiswedstrijden in de beker. Ajax bereikte de halve eindstrijd door zeges op Te Werve (0-7), Go Ahead Eagles (3-0), Roda JC Kerkrade (1-1, na strafschoppen door) en sc Heerenveen (3-1).



AZ staat voor het vierde achtereenvolgende jaar in de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker.