Klassieker perfect meetmoment voor Feyenoord: ‘We staan toch op hetzelfde aantal punten?’

Crisis bij FC Utrecht, René Hake piekert: ‘Als spelers het niet meer zien zitten, moeten ze het maar zeggen’

De crisis is uitgeroepen bij FC Utrecht, nu het povere NAC gisteren een einde maakte aan de grote bekerambities van die club, na toch al een moeizame reeks in de competitie. Hoe nu verder? Is de positie van trainer René Hake in gevaar?

15 december