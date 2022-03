‘Klein broertje’ Xavi Simons heeft veel aan ‘vader’ Neymar

Xavi Simons bereidt zich op dit moment met Oranje onder 19 in eigen land voor op de EK-kwalificatie die deze zomer in Slowakije is. In een interview met de NOS roemt de speler van Paris Saint-Germain twee teamgenoten in het bijzonder: Neymar en Marco Verratti.

Buiten de lijnen zegt Simons dat met name Neymar zich als een vaderfiguur over hem ontfermt. ,,Hij is degene die vaak naar mij toekomt en vraagt of ik iets nodig heb of dingen moet weten. Het is ook echt een goede gozer buiten het veld. Een heel goed mens en dat is ook belangrijk.”

Volgens Simons gaat de vriendschap met de Braziliaanse stervoetballer verder terug dan hun tijd samen bij Paris Saint-Germain. ,,Ik denk dat hij mij een beetje ziet als zijn kleine broertje. Hij heeft mij zien opgroeien toen ik bij Barça zat. Ik heb toen ook een commercial met hem gedaan. Dat schept toch een band”, aldus Simons. Neymar vertrok in 2017 naar Paris Saint-Germain, twee jaar later volgde Simons zijn voorbeeld.

Hoewel hij Neymar beschouwt als vaderfiguur buiten de lijnen, is er op de training een opvallende naam naar wie Simons liever kijkt: Marco Verratti. Bewonderend spreekt Simons over zijn Italiaanse teamgenoot: ,,Hij is niet normaal. Zo'n goede speler”, zegt de Nederlandse middenvelder, die met name het spelinzicht van zijn concurrent voor een positie op het Parijse middenveld bewierookt.

In de competitie blijft Verratti dit seizoen steken op twee doelpunten en één assist. Voor Simons is het vooralsnog minuten sprokkelen in het eerste van Paris Saint-Germain: de meeste minuten maakt de meest bekende naam van het Nederlands Elftal onder 19 dit seizoen in de UEFA Youth League.