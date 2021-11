Kloof met CL-kanon Haller en smaakmaker Antony is ook tegen Sparta levensgroot

Supersub Dessers kopt tien Feyenoor­ders in blessure­tijd naar overwinte­ring én groeps­winst

Feyenoord overwintert in de Conference League. De ploeg kwam in blessuretijd tegen Slavia Praag op 2-2 en pakte zo de groepswinst. Cyriel Dessers was wederom de gevierde man met twee doelpunten.

