Kluivert, Til en Hateboer in definitieve selectie Oranje

Steven Bergwijn en Ruud Vormer, die eveneens debuteerden in de voorselectie, zijn afgevallen. Vormer is licht geblesseerd, Bergwijn mag zich tonen bij Jong Oranje. Daley Blind is eveneens herstellende van een kwetsuur en ontbreekt. Ook Sergio Padt, Jeffrey Bruma, Karim Rekik, Darryl Janmaat en Luuk de Jong zijn afgevallen. Spits De Jong moet Bas Dost en Wout Weghorst voor zich dulden in de pikorde.

Dit betekent dat er maar één speler van koploper PSV is opgenomen in de selectie: Jeroen Zoet. AZ heeft met Til, Weghorst en Bizot drie oranjeklanten. De laatste keer dat de Alkmaarse club zo prominent aanwezig was in de selectie van het Nederlands elftal was onder bondscoach Marco van Basten. Hij nam Kew Jaliens, Joris Mathijsen, Denny Landzaat, Tim de Cler en Henk Timmer mee naar het WK 2006.

Oranje speelt op vrijdag 23 maart in de Arena een oefenwedstrijd tegen Engeland. Drie dagen later wordt er in het Zwitserse Genève geoefend tegen Portugal. De eerstvolgende wedstrijd waarin het er echt om gaat is op 9 september, wanneer Nederland speelt tegen Frankrijk in de Nations League.

Volledige selectie

Keepers:

Jeroen Zoet (PSV), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Marco Bizot (AZ).

Verdedigers:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Stefan de Vrij (Lazio Roma), Virgil van Dijk (Liverpool), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon)

Middenvelders:

Donny van de Beek (Ajax), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (AS Roma), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers:

Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Justin Kluivert (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (AZ) en Bas Dost (Sporting Lissabon)

Afvallers van de voorselectie:

Sergio Padt, Daley Blind, Jeffrey Bruma, Darryl Janmaat, Karim Rekik, Ruud Vormer, Steven Bergwijn en Luuk de Jong.

Volledig scherm Ronald Koeman. © ©Toin Damen