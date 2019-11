Kluivert: Ik denk dat De Ligt spijt heeft van zijn keuze voor Juve

Kluivert geeft in het interview met het Spaanse Mundo Deportivo aan dat hij ook met De Ligt heeft gesproken voor zijn transfer van Ajax naar Italië. ,,Ik heb hem alleen de positieve dingen over Barça en de stad kunnen vertellen. Maar uiteindelijk beslissen de speler en zijn vertegenwoordiger. Natuurlijk is De Ligt een fantastische verdediger. Ik denk dat hij nu wel een beetje spijt heeft”, zegt Kluivert.



De 79-voudig Nederlands international gaat ook in op de eerste maanden van Frenkie de Jong bij Barcelona. ,,Allereerst kan ik zeggen dat hij erg gelukkig is. Als je hem ziet spelen, dan lijkt het alsof hij al jaren bij de ploeg zit. Ik wist al dat hij enorm veel kwaliteit had en dat laat hij nu ook zien bij Barça en het Nederlands eltal.”