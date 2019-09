Kluivert terug in voorselectie Oranje

Kluivert zit in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Noord-Ierland en Wit-Rusland in de EK-kwalificatie. De aanvaller van AS Roma werd eerder deze maand pas opgeroepen voor de interlands met Duitsland en Estland nadat Steven Bergwijn geblesseerd was afgehaakt.



Nederland staat derde in Groep C met 9 punten uit vier wedstrijden. Onlangs werd er met 2-4 gewonnen van Duitsland en met 0-4 gewonnen van Estland. Noord-Ierland deelt samen met Duitsland de koppositie met 12 punten, maar zij hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Wit-Rusland behaalde slechts één overwinning.