Kluivert: Vorig seizoen was ik nog maar een kleine jongen

Opgepast: Van Bommel bijt wél van zich af

10:12 Wat kunnen we precies verwachten van de trainer Mark van Bommel (41) bij PSV? Hij is even ervaren als Phillip Cocu was bij zijn start in 2013. Ook hij zit niet vastgebakken aan het klassieke 4-3-3. Maar hij is wel uitgesprokener dan zijn voorganger. En meer politicus in zijn relaties met de pers.