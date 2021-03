Knallen of vallen voor Jong Oranje op EK: ontsnapt ‘favoriet’ aan ‘pact van Boedapest’?

Bakerpraatjes Kun je met baking soda het geslacht van de baby voorspel­len?

29 maart Iedere zwangerschap kost een tand, je wordt niet zwanger als je borstvoeding geeft en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: kan baking soda het geslacht voorspellen?