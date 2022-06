Knokkend Oranje kritisch na nipte zege in Wales: ‘We weten dat er nog veel te verbeteren valt’

Met videoMet elf andere spelers op het veld wist Oranje met de hakken over de sloot van Wales te winnen. ,,We weten dat er nog veel te verbeteren valt”, vertelde aanvoerder Stefan de Vrij na de moeizame 1-2 zege .

,,In de eerste helft was het heel slordig met veel balverlies", aldus De Vrij bij de NOS. ,,Maar verdedigend stonden we goed. De tegengoal was de enige kans die ze gehad hebben.”

De tegengoal viel in de tweede minuut van de blessuretijd en leek Oranje dus puntenverlies te gaan bezorgen. ,,Of we dachten dat het klaar was na die 1-1? Dat heb je gezien, dat we dat niet dachten. Het is heel lekker dat we alsnog winnen.”

De opmerkelijke opstelling die bondscoach Louis van Gaal uit de hoge hoed toverde, mocht volgens De Vrij geen oorzaak zijn van het matige spel. ,,Ik denk dat we allemaal veel kwaliteiten hebben, daarom zijn we hier bij het Nederlands elftal, dus elf andere namen hoeft dan geen probleem te zijn. We gaan nu analyseren en hiervan leren. Ik denk dat het belangrijk is om te blijven knokken, wie er ook speelt. We blijven erin geloven en Wout kopt ‘m heel lekker binnen.”

Volledig scherm Teun Koopmeiners is de gevierde man na de 0-1. © AP

Teun Koopmeiners

,,We stonden verdedigend goed", zei Teun Koopmeiners, de maker van de 1-1, na de wedstrijd. ,,Maar we waren wat slordig.” Ook de middenvelder van Atalanta wilde geen excuses voor de matige vertoning horen. ,,Ik vond dat er kwalitatief een goed elftal op de mat stond. Je zit bij het Nederlands elftal, dus er mag van je geëist worden dat je dezelfde kwaliteit levert. Dat moet je bij het Nederlands team elke wedstrijd doen.”

,,Het is mooi om je eerste goal voor het Nederlands elftal te maken. Die 1-1 van hun zou wat minder waarde hebben geven aan de goal, maar Wout kopt gelukkig de 1-2 fantastisch binnen. Wat we van deze wedstrijd leren? Dat het aan de bal beter moet.”

Oranje komt zaterdag weer in actie. Dan is Polen de tegenstander in Rotterdam. Ook dan is Van Dijk, die reeds op vakantie is gegaan, er niet bij.

Gareth Bale

,,Het was een moeilijke wedstrijd", vond Gareth Bale, die inviel bij Wales. ,,We speelden niet in onze sterkste opstelling, maar de jongens die meededen werkten heel hard voor de gelijkmaker. Dat je dan vervolgens zo snel weer op achterstand komt, was dramatisch. Dat is iets dat we moeten leren, misschien hadden we gewoon iemand neer moeten leggen.”