KNVB-arts: Nauwelijks risico op besmetting voor profvoetballers

Goedhart zegt dat er geen reden is om aan te nemen dat op het voetbalveld de besmettingskans enorm toeneemt. ,,Ik denk dat er bij voetbal als contactsport misschien wel minder contact is dan iedereen dacht. Als je de al gebruikelijke maatregelen hanteert - niet komen als je ziek bent en goed afstand houden in het kleedkamergebied of daaromheen – is het een veilige sport.”



Goedhart pleit wel voor extra maatregelen zoals bij het nemen van corners en het vieren van goals. Volgens de bondsarts, die eerder ook als clubarts van Ajax werkte, komen spelers in vijftig procent van de gevallen dicht bij elkaar bij hoekschoppen en het vieren van doelpunten.