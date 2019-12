KNVB-beker: AZ in kwartfinale mogelijk thuis tegen PSV

In het programma De Eretribune op FOX Sports werd zaterdagavond geloot door Go Ahead Eagles-verdediger Jeroen Veldmate en AD columnist Hugo Borst. Na de loting voor de achtste finales werd ook meten doorgeloot voor de kwartfinales en de halve finales.

Daardoor is nu al bekend dat PSV en AZ elkaar tegen komen in de kwartfinale als beide ploegen de volgende ronde door komen. PSV speelt in de achtste finales eerst uit tegen NAC (wedstrijd H), AZ moet naar TOP Oss (wedstrijd G). De winnaar van wedstrijd G speelt thuis tegen de winnaar van wedstrijd H. Ajax gaat bij winst op Spakenburg in wedstrijd D in de kwartfinale op bezoek bij de winnaar van Heracles - Vitesse (wedstrijd B).