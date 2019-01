KNVB: Dat Gözübüyük komend weekeinde niet fluit is geen strafmaatregel

Van Bronck­horst: Andere spelers? We moeten vooral anders op het veld staan

15:04 Giovanni van Bronckhorst denkt dat zijn spelers de klap van de nederlaag bij PEC Zwolle voldoende hebben verwerkt om morgen van Fortuna Sittard te kunnen winnen in het bekertoernooi. ,,Het was een tik om zo te beginnen na de winterstop’’, zegt Van Bronckhorst. ,,We zijn goed met het verlies omgegaan in die zin dat we het goed hebben kunnen analyseren. Morgen moeten we er staan. Met andere spelers? We moeten vooral anders op het veld staan.’’