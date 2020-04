KNVB-directeur: ‘Samenwerken om amateurclubs overeind te houden’

Het is niet alleen het sporten zelf dat wordt gemist. Van der Zee. ,,De impact gaat veel verder. Het gaat om het netwerken, je contacten. Ouderen die actief zijn binnen de club, achter de bar, om schoon te maken, te fluiten. Ze zitten nu soms alleen thuis. Kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben. De club biedt hen een veilige omgeving, meerdere keren in de week. Dat is allemaal weggevallen. Het samenzijn bij de club, dat missen de mensen. Nu de club ‘op slot’ zit, ziet iedereen pas hoe mooi ons verenigingsleven is.”



De KNVB ondersteunt, helpt en denkt mee. En houdt met alle scenario's rekening. Van der Zee: ,,We zitten in een nieuwe realiteit en dat is best spannend. Misschien dat na de meivakantie de scholen weer opengaan, misschien in eerste instantie de lagere scholen. Daarna volgt een gefaseerde opbouw. Het zou mooi zijn als wij als sport daarin synchroon kunnen meegaan. Dat de jeugd het veld weer op mag. Misschien kunnen wij als voetbal de scholen helpen door kinderen de mogelijkheid te geven weer te gaan bewegen.”

Volledig scherm Voorlopig is er nog geen amateurvoetbal in Nederland. © photo: Cor Vos

Dat zal dan in eerste instantie nog wel in de ‘anderhalvemetersamenleving' moeten. Van der Zee: ,,Voetbal is natuurlijk een contactsport, dus we zullen hiervoor protocollen voor clubs moeten opstellen. Maar dat kan. Bedenk oefenvormen waarin afstand wordt gehouden, denk na over hoe je de kleedkamer indeelt. Hoe je gebruik kunt maken van de kantine, pas de fietsenstalling aan. De trainers zullen daar ongetwijfeld heel creatief in zijn en ook hierin gaan wij als KNVB meedenken. Onze eerste stap moet zijn dat de jeugd weer op een gezonde en veilige manier gaat sporten. Dat is ongelooflijk belangrijk.”



Ook in financieel opzicht probeert de KNVB de clubs te ondersteunen. Bijvoorbeeld door tegemoetkoming bij ontstane liquiditeitsproblemen. ,,We zijn verder onder meer in gesprek over opschorting van de huur van de sportaccommodatie, veel gemeenten hebben daartoe al besloten, maar nog lang niet allemaal”, zegt Van der Zee. ,,Tot de zomer komen we een heel eind. Als blijkt dat we straks in september nog niet aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen, hebben we wel een groot probleem. Er zijn echter ook positieve signalen. Misschien toont onderzoek straks aan dat jonge mensen minder bevattelijk zijn voor dit virus en het minder overbrengen. In dat geval kunnen we mogelijk de jeugd al weer laten trainen of voetballen."

Quote Gelukkig zien we niet of nauwelijks dat mensen hun lidmaat­schap opzeggen of contribu­tie opeisen Jan Dirk van der Zee