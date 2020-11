KNVB-directeur Van der Zee: Bekertoernooi gaat verder zonder amateurclubs

Speler Vitesse speelt rol in bizar interland­ver­haal Noorwegen: ‘Heel apart allemaal’

14:48 In Noorwegen wordt corona rigoureus aangepakt. Na één besmetting is de voltallige nationale selectie in quarantaine gestopt. In de Nations League gaat een compleet nieuwe groep aan de slag. Sondre Tronstad van Vitesse is ook opgeroepen.