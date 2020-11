KNVB-directeur Van der Zee luidt noodklok: ‘Het is 2 voor 12 voor het amateurvoetbal’

Kan een regionale competitie de oplossing zijn in 2021? ‘Meer derby’s is altijd goed’

13 november De kans op officiële wedstrijden in 2020 is verkeken. Maar het is allerminst zeker dat de voetbalcompetitie bij een hervatting vroeg in 2021 nog wel tot een goed einde kan worden gebracht. Wellicht is een alternatief nodig om de tweede seizoenshelft in te vullen. De stelling luidt: De KNVB doet er goed aan om in de eerste helft van 2021 een nieuwe, op regionale indeling gebaseerde halve competitie te organiseren.