KNVB en clubs komen Ajax tegemoet: voorlaatste speelronde verplaatst

Bestuurders van de achttien eredivisieclubs kwamen vandaag in het KNVB-bondsgebouw bijeen om te praten over het vervolg van de competitie. De Amsterdamse club heeft de halve finales van de Champions League bereikt en daar had de voetbalbond bij het plannen van de competitie geen rekening mee gehouden. De clubs moeten de plannen nog wel bespreken met de gemeenten en politie. ,,We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is’', aldus de bond in een persbericht.



Of alle clubs het eens zijn met de verplaatsing? Gudde: ,,We lopen tegen een probleem aan waarbij de makkelijke oplossing niet bestaat. De opties met de minste consequenties zijn de afgelopen weken uitgewerkt en intensief besproken met betrokken clubs en partijen, maar waren om diverse redenen niet in te vullen. Aan de opties die nu overblijven kleven meer nadelen. We zijn ons er daarom van bewust dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, maar er moet een knoop worden doorgehakt .”