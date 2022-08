KNVB gaat duel PSV verplaatsen als AS Monaco wordt verslagen

De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelt dinsdag voor eigen publiek de return tegen AS Monaco om een plaats in de play-offs. Het eerste duel in het prinsdom eindigde vorige week in 1-1. PSV verzocht de KNVB eerder tevergeefs om de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal met een dag te vervroegen. De club dacht zich zo beter te kunnen voorbereiden op het uitduel met Monaco.

PSV of AS Monaco strijdt in twee duels met de Belgische club Union of Rangers FC uit Schotland om een plaats in de groepsfase van de Champions League. De wedstrijden in de play-offs staan voor 16 en 17 augustus en 23 en 24 augustus op het programma.