KNVB geeft geopereerde Koeman alle tijd: ‘Hoop dat hij weer de oude wordt’

,,Ik ben nu, een dag later, vooral blij dat de situatie stabiel is en hoop dat Ronald weer de oude wordt", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Daar moet hij alle tijd voor nemen die hij nodig heeft. We zeggen hier bij de KNVB altijd dat gezondheid voorop staat, juist in deze tijd hoor je dat vaak. Nu met Ronald wordt het ineens op een andere manier concreet. Het gaat om de gezondheid van onze bondscoach, over zijn werk hebben we het later wel weer.”