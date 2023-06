KNVB haalt strijd om Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV naar voren

Over negen weken en een dag begint het volgende seizoen dus alweer officieel. PSV heeft zo twee dagen meer rust voor de Champions League-voorfase begint. Afgelopen seizoen won de ploeg de Johan Cruijff Schaal en moest PSV drie dagen later alweer aantreden bij en tegen AS Monaco. Die planning werd in Eindhoven niet overal gewaardeerd, al gingen in voetballand ook stemmen op dat PSV niet moest zeuren.

Sprokkelen

De KNVB grijpt nu tijdig in en heeft in overleg met Feyenoord, PSV en alle betrokken autoriteiten besloten dat de wedstrijd naar voren moet. Dit om PSV te helpen in de strijd om de Champions League in te komen en coëfficiëntpunten te kunnen halen voor de eredivisie. Plaatsing voor de groepsfase van dat toernooi levert een mooie bonus op voor de eredivisie, al zou PSV in staat moeten zijn om ook in de Europa League de nodige punten voor de UEFA-ranking van de Nederlandse competitie te sprokkelen.