KNVB halveert veelbesproken schorsing Drommel

,,Volgens het FIFA-reglement zou Drommel niet speelgerechtigd zijn voor zijn club tijdens de huidige interlandperiode plus vijf dagen daarna'', lichtte Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal KNVB, toe. ,,Dat had betekend dat hij de wedstrijden tegen TOP Oss en FC Dordrecht had moeten missen. Vanwege de uitzonderlijke situatie dat FC Twente al een officiële wedstrijd speelt tijdens de interlandperiode, hebben we redelijkerwijs besloten dat Drommel alleen die wedstrijd aan zich voorbij hoeft te laten gaan. Liefst hadden we dit meteen gedaan, maar de menselijke interpretatie van deze specifieke FIFA-regel liet langer op zich wachten.''