KNVB houdt voet bij stuk: Ajax zonder uitsupporters tegen Scheveningen

Ajax moet de bekerwedstrijd van volgende week woensdag tegen Scheveningen inderdaad afwerken in het stadion van ADO Den Haag en mag geen uitsupporters meenemen. De KNVB komt daarmee tegemoet aan een verzoek van Scheveningen en stelt dat alles volgens de regels is verlopen.

Burgemeester Pauline Krikke van de gemeente Den Haag verbood het duel in eerste instantie om veiligheidsredenen. Met een verplaatsing naar het Cars Jeans Stadion van ADO werd alsnog een oplossing gevonden, maar de burgemeester stelde als voorwaarde dat Ajax geen supporters mee mag nemen.

Ajax tekende meteen bezwaar aan omdat de club 'bij geen enkel vooroverleg betrokken is geweest'. Volgens de KNVB is dat echter niet nodig. ,,Indien een wedstrijd in het toernooi om de KNVB beker van overheidswege wordt verboden, is het de thuisspelende club volgens het bekerreglement toegestaan de wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op alternatief terrein te spelen", staat in een verklaring.

,,Het bekerreglement voorziet er eveneens in dat de verantwoordelijke burgemeester bevoegd is nadere voorwaarden te stellen aan de veiligheidsorganisatie van de wedstrijd op neutraal terrein. In dit geval bepaalde de burgemeester van de gemeente Den Haag dat het bekerduel zal worden gespeeld onder de voorwaarde dat in het Cars Jeans Stadion geen supporters van Ajax zullen worden toegelaten."

Betreuren

De KNVB zegt de situatie wel te betreuren en wil op korte termijn met alle partijen om de tafel gaan zitten om een herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ajax-fans lieten eerder al weten woedend te zijn en zondag rond de uitwedstrijd van hun club bij ADO te willen gaan demonstreren bij het stadhuis in Den Haag. ADO en Ajax spelen overigens al jaren hun onderlinge duels zonder fans van de bezoekende club. Die maatregel is genomen nadat hooligans van Ajax in 2006 een honk van ADO fans gewelddadig binnenvielen.