KNVB jubelt na VAR-besluit: 'Het voelt als een overwinning'

Feyenoord gevangen tussen landstitel en stadionplannen

10:10 Feyenoord is een titel rijker, het is financieel gezond, maar toch zit de Rotterdamse club weer gevangen in de chagrijnige impasse van weleer. Alleen met een nieuw – of vernieuwd – stadion kan het structureel aanhaken bij de top. ,,Maar Feyenoord City is totaal onverantwoord.’’