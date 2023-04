KNVB kondigt strengere maatregelen aan bij gooien of veldbetreding: ‘Voetbal moet veilig zijn voor alle echte supporters’

,,Woensdagavond hebben we allemaal een schandalig incident gezien waarbij een speler niet veilig was op het veld. Dit incident staat helaas niet op zichzelf. Uiteraard hebben we het veroordeeld, want dit en ander wangedrag in de stadions mogen nooit normaal worden gevonden. Daarmee is het voor de KNVB niet klaar", begint Van Leeuwen haar betoog. ,,Het veld is heilig. De spelers en alle anderen op het veld moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen. Daarom voeren wij per direct aangescherpte maatregelen in.”