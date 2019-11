KNVB let óók op de kleintjes

Geloof in Sloetski weg Via Rotterdam en Eindhoven is de ‘crisis’ in Arnhem aanbeland

26 november De accu is leeg bij Vitesse. Eigenlijk niemand op de werkvloer gelooft nog in coach Leonid Sloetski. De directie zwijgt in alle toonaarden. Het woord is aan de clubeigenaar in Nice, Valeri Oyf.