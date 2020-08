KNVB moet de lat torenhoog leggen bij zoeken naar opvolger Koeman

Door Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou



Het vertrek van Koeman valt de KNVB rauw op het dak. De bondscoach vertrekt vlak voor het begin van een heel drukke periode. Over twee weken en drie dagen trapt Oranje af in de eerste interland van dit seizoen, een Nations League-wedstrijd tegen Polen. Tot eind november staan er liefst acht interlands op de kalender, in een jaar dat zomer 2021 eindigt met een EK.