KNVB neemt regels sponsoruitingen onder de loep, FC Emmen houdt vertrouwen

Zahavi voelt zich jong genoeg om te schitteren: ‘Kijk naar Zlatan, hij is bijna 39’

17:30 PSV presenteerde dinsdagmiddag de nieuwe spits Eran Zahavi, een 54-voudig Israëlisch international die tijdens zijn carrière in China, Israël en de nationale ploeg van Israël uitstekende cijfers kon overleggen. Nu wil hij het ook in Europa laten zien. ,,Ik wil elke dag het beste uit mezelf halen”, zei hij in het Philips Stadion. ,,Dat wilde ik in Israël, in China, bij het nationale team en nu bij PSV”, aldus de man die net zo makkelijk lijkt te praten als scoren. Dat laatste moet hij in de eredivisie nog wel bewijzen.