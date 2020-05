KNVB onaangenaam verrast door ‘voorbarig’ bericht kabinet

De KNVB noemt dat bericht ‘geen prettige verrassing’. De bond is in gesprek met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal. ,,Het organiseren van wedstrijden met publiek is een specialisme en specifieke voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en crowd management dragen bij aan een veilige en verantwoorde manier waarop dit wél eerder zou kunnen”, zegt de KNVB in een reactie. ,,,Daarbij kijken we tevens nauwlettend naar wat de clubs in het buitenland doen op dit vlak. De ontwikkelingen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig.”