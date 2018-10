KNVB past speelschema aan vanwege CL-duels Ajax en PSV

De club die het vroegst in actie komt in Europa, staat in het voorafgaande weekend zo vroeg mogelijk op het veld. ,,Wij vinden dat we de verplichting hebben om de Nederlandse clubs zo veel als mogelijk de ruimte te geven om op Europees niveau optimaal te kunnen presteren. Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal en dus in het belang van alle Nederlandse clubs”, vertelt Jan Bluyssen, manager competitiezaken. ,,Deze insteek gaan we binnenkort binnen de KNVB verder bespreken want als het aan ons ligt, bieden we in de toekomst altijd de clubs die zich plaatsen voor Europees voetbal meer ruimte.”



Niet alleen de duels van PSV en Ajax verplaatsen, het treffen tussen AZ en Fortuna wordt door het husselen van het speelschema ook verplaatst.