KNVB presenteert plan: amateurcompetities 16 en 17 januari op zijn vroegst hervat

'Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona' is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario's voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, voor onze gezondheid en om de verenigingen in leven te houden”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.