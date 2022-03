KNVB reageert op petitie over WK Qatar: ‘Boycot zou zelfs schadelijk zijn’

,,In Qatar is onze inzet meer dan de sportieve inzet”, zei Van Leeuwen. ,,We vragen aandacht voor belangrijke ontwikkelingen. Voor de arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten, voor de mensenrechten, voor vrouwenrechten, voor vrijheid, voor gelijkheid. Amnesty International en andere partijen koppelen terug dat er beweging en impact is. Ze zijn ook heel duidelijk dat er nog een wereld te winnen is en we er nog lang niet zijn. Een boycot of het toernooi verplaatsen zou tegengesteld werken en er niet aan bijdragen. Het zou zelfs schadelijk zijn voor de arbeidsmigranten die hun werk kwijt zouden raken, terwijl we hen juist zouden moeten steunen.”