KNVB schrapt alle eredivisieduels van zondag wegens hevige storm

Code oranje

Het KNMI heeft vanwege de storm voor zondag code oranje afgekondigd. Die maatregel geldt vanaf het tweede deel van de middag wegens zeer zware windstoten. Het hele land krijgt zondagochtend en in de eerste helft van de middag te maken met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voor.