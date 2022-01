KNVB schrapt duel weigerend Helmond Sport, zaak kan nog een staartje krijgen

VIDEO Rai Vloet na dodelijk verkeerson­ge­luk terug bij Heracles: ‘Ik zou willen dat ik de klok terug kon draaien’

Rai Vloet (26) is terug bij Heracles. De speler die in november betrokken was bij een dodelijk ongeval trainde maandagmorgen voor het eerst weer mee. „We hebben juridisch advies ingewonnen”, zegt Tim Gilissen, de technisch directeur. „We willen hem een kans geven in afwachting van de rechtszaak.”

10 januari