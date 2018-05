KNVB: scoutingstaf Oranje op de schop, ook Blangé weg

Oranje beschikt met Ronald Spelbos en Edward Metgod nu nog over specifieke scouts, maar de nieuwe KNVB-directie wil het anders. Metgod heeft een aflopend contract per 31 juli, dat niet wordt verlengd. De oud-doelman en trainer (58) is bij Oranje betrokken sinds Louis van Gaal in 2012 als bondscoach aantrad. Spelbos zit sinds een aantal maanden in de ziektewet na een knieoperatie. De oud-international (63) heeft als hoofdscout wel een doorlopend contract voor onbepaalde tijd in Zeist.