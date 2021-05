KNVB spreekt van historisch moment: vrouwen bij amateurs welkom in hoogste mannenteam

Gemengd voetbal was in Nederland al mogelijk bij de gehele jeugd, maar bij de senioren lag de lat bij de B-categorie. Óf er moest gekozen worden voor het spelen in een aparte vrouwencompetitie. Bij aanvang van het huidige seizoen begon de KNVB een pilot om te kijken of de regels veranderd konden worden. De destijds 19-jarige Ellen Fokkema kreeg dispensatie om in het eerste mannenteam van de Friese vierdeklasser uit te komen.