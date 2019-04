KNVB start met Jong Oranje voor vrouwen: ‘Cruciale tussenstap’

De oprichting van het onder 23-team komt voort uit een analyse van de huidige en potentiële Oranje Leeuwinnen. De conclusie van die analyse luidde dat er in het huidige landschap veel talentvolle speelsters zijn die op dit moment de stap naar het A-elftal niet kunnen maken, maar op termijn mogelijk wel. Door speelsters meer internationale ervaring op te laten doen en ze te laten trainen met de beste speelsters in hun leeftijdscategorie, moet het gat naar de Oranje Leeuwinnen verkleind worden.

Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal, benadrukt dat de KNVB met de start van het onder 23-team opnieuw investeert in de toekomst van het vrouwenvoetbal. ,,Er gaat nu zoveel potentie verloren, spelers voor wie we na onder 19 geen plek meer hebben om op het hoogste niveau te voetballen. De landen waar vrouwenvoetbal groot is (Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten, Zweden en Noorwegen) hebben al een team tussen onder 19 en het A-elftal, dus het is goed dat wij hierin volgen. Het is cruciaal om de speelsters tussen onder 19 en de Oranje Leeuwinnen te helpen om de laatste stap richting de top te maken.”