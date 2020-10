KNVB stelt bekerloting uit: ‘Niet zeker of amateurclubs kunnen deelnemen’

Elia na ‘heftig’ begin klaar voor meer bij FC Utrecht: ‘Ik kan allang in de basis spelen’

28 oktober De naam van Eljero Elia was gisteren voor het eerst in een officieel duel in de opstelling van FC Utrecht terug te vinden. Na een op alle fronten hectisch begin in de Domstad wil Elia zich nu zo snel mogelijk in de basis knokken.