KNVB stelt regel bij: duel niet (altijd) gestaakt als speler of arbiter wordt geraakt

KNVB: vier camera’s op doellijn bij ieder duel in eredivisie Scheidsrechters krijgen komend seizoen bij wedstrijden in de eredivisie ondersteuning van vier camera’s op de achterlijn. Zo kunnen ze nog beter beoordelen of een bal wel of niet over de doellijn is gegaan. De nieuwe camera’s kunnen ook worden ingezet als de apparatuur rond de 16-meterlijn niet kan beoordelen of een speler buitenspel staat. Dat laatste gebeurde afgelopen seizoen toen Ajacied Mohammed Kudus scoorde in het uitduel met Go Ahead Eagles. De scheidsrechter keurde de treffer af, terwijl de Ghanees na bestudering van camerabeelden niet buitenspel leek te staan. ,,Maar omdat we niet al zijn lichaamsdelen goed konden zien, ging dat doelpunt toch niet door”, zei Van Egmond op de jaarlijkse bijeenkomst van scheidsrechters voor het nieuwe seizoen in het betaald voetbal. Tekst loopt door onder de foto.

Van Egmond vertelde dat de videoscheidsrechter afgelopen seizoen 95 keer heeft ingegrepen in de 306 duels in de eredivisie. ,,Dat leverde 85 keer een eerlijker resultaat op”, zei hij. ,,In vijf gevallen twijfelen we daar over en vijf keer zat hij fout. Het blijft helaas mensenwerk. Die cijfers zijn ongeveer hetzelfde als in de vorige seizoenen. Natuurlijk blijven we naar perfectie streven. Maar we hebben ook op het WK in Qatar fouten van de arbitrage gezien terwijl ze daar over betere technologie beschikten dan wij in de eredivisie.”



Van Egmond benadrukt dat het spel minder vaak stilligt vanwege de VAR dan veel mensen denken. ,,Hij grijpt gemiddeld maar één keer in de drie duels in”, aldus de oud-scheidsrechter. ,,Een wedstrijd ligt gemiddeld ook maar anderhalve minuut stil vanwege de VAR.”



De KNVB streeft ernaar dat de zuivere speeltijd van voetbalduels omhooggaat. Scheidsrechters gaan goed opletten hoelang doelpunten worden gevierd. ,,Als we denken dat spelers tijdrekken door een doelpunt te vieren, dan zal dat te zien zijn in de blessuretijd die wordt bijgeteld”, zei Van Egmond. ,,Spelers krijgen ook niet meer automatisch een gele kaart als ze met een handsbal een strafschop hebben veroorzaakt. Ze krijgen wel meteen een rode kaart als ze zo een doelpunt hebben voorkomen.”