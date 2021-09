KNVB steunt stakende arbiter Martens: ‘Protocol om in te grijpen bij wangedrag’

Oranjevrou­wen nu al in de achtervol­ging: ‘Maar we hebben alle vertrouwen in komende wedstrij­den’

17:05 De Oranjevrouwen zijn in Reykjavik in voorbereiding op het tweede WK-kwalificatieduel morgen met IJsland (20.45 uur). Opvallend was hoe kritisch de speelsters waren na het verrassende gelijkspel met Tsjechië (1-1) afgelopen vrijdag, terwijl de debuterende bondscoach Mark Parsons optimistisch was.