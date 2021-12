KNVB: topamateurs door coronamaatregelen in januari nog niet in actie

AZ-directeur Max Huiberts niet in paniek: ‘We gaan weer topwed­strij­den winnen’

Ajax - AZ was de laatste jaren een topper. Maar de Alkmaarse club, die een stroef seizoen doormaakt, is nu slechts de nummer 8. ,,We staan maar op drie punten van de top 4’’, relativeert technisch directeur Max Huiberts.

12 december