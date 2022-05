KNVB veroordeelt hotels Qatar die homostellen weigeren: ‘Gaat niet alleen om veiligheid’

Amnesty International en de KNVB veroordelen de hotels in Qatar die tijdens het WK homostellen weigeren. Een onderzoek van de Noorse, Deense en Zweedse televisie toont aan dat koppels van hetzelfde geslacht tijdens de mondiale eindronde niet welkom zijn in alle hotels.

„Dat krijg je als je dingen verbiedt, maar tijdens het WK wel een paar weken toestaat. Dat gaat schuren”, zegt Ruud Bosgraaf van Amnesty International. „Zulke dingen kunnen straks ook gebeuren als het gaat om vrouwenrechten of vrijheid van meningsuiting. Dus onze oproep is: geef alles vrij in Qatar. Niet alleen tijdens het WK.”

Lees ook FIFA start onderzoek naar Oranje-tegenstander Ecuador

Ook de KNVB reageerde verbolgen. „Het gaat er niet alleen om dat alle supporters veilig zijn, zoals de organisatie ons al heeft gegarandeerd, maar dat zij zich ook welkom voelen”, aldus een woordvoerder van de bond. „Dat hebben wij eerder al benadrukt bij de lokale autoriteiten en het organisatiecomité en dat gaan we komende maand zeker opnieuw doen als we samen met andere Europese bonden Qatar bezoeken. Het volledige onderzoek hebben we nog niet kunnen inzien, maar wel duidelijk is dat het hotel dat de KNVB voor het WK op het oog heeft niet staat genoemd als hotel dat homostellen weigert.”

Homoseksualiteit is verboden in Qatar. Het organisatiecomité van de mondiale eindronde wil echter dat iedereen, ongeacht afkomst of geaardheid, het evenement veilig kan bezoeken. Drie Scandinavische televisiestations hebben 69 hotels in Qatar benaderd met de vraag of ze als koppel van hetzelfde geslacht een kamer kunnen boeken tijdens het WK. Bij drie hotels was dat niet mogelijk. Twintig hotels gingen alleen akkoord als ze niet zouden laten zien dat ze op mensen van hetzelfde geslacht vallen.

Het organisatiecomité van het WK is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek van de Noorse, Deense en Zweedse omroepen. „We zijn een conservatief land, maar zetten ons in voor een gastvrij en veilig WK dat voor iedereen toegankelijk is”, laat het organisatiecomité aan persbureau Reuters weten. „Ook hotels die gasten voor het WK ontvangen, moeten zich aan afspraken houden. We controleren dat en evalueren ook indien nodig. We ontvangen graag aanvullende informatie, zodat we hotels kunnen benaderen die niet aan de normen voldoen.”