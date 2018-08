KNVB voegt Maduro toe aan staf Jong Oranje

Maduro hing zijn kicksen deze zomer aan de wilgen om zich te gaan toeleggen op een loopbaan als trainer. Hij debuteerde in 2004 voor Ajax en speelde daarna voor Valencia, Sevilla, PAOK, FC Groningen en Omonia Nicosia. 18 keer droeg hij het shirt van Oranje.



,,Het is snel gegaan, maar de afgelopen maanden kwam het in een stroomversnelling”, zegt Maduro op de website van Ons Oranje. ,,Ik kijk ernaar uit om deze stap te maken. Ik moet nog veel leren en dat wil ik ook. Als voetballer had ik bij FC Groningen al veel voetbaldiscussies met Erwin van de Looi en ik denk dat we elkaar kunnen aanvullen. Het is wel duidelijk dat hij een goede voetbalvisie heeft en een goede coach is."