KNVB voert met duizend voetbalshirts actie op Malieveld: ‘Stil in amateurvoetbal’

De KNVB wil dat de ruim 600.000 voetballende senioren zo snel mogelijk weer als team kunnen gaan trainen. Ze moeten dat nu doen in groepjes van maximaal vier personen. Dat was zelfs een tijdje slechts twee personen. Jeugdspelers tot en met achttien jaar, waarvan er bij de KNVB ook zo'n 600.000 zijn ingeschreven, mogen wel normaal trainen en onderlinge partijtjes spelen op de club, maar niet tegen andere verenigingen. De KNVB hoopt dat de overheid toestemming geeft om de jeugd in ieder geval weer op lokaal niveau wedstrijden te gaan spelen, zodat ze een impuls krijgen om te blijven sporten.

De KNVB heeft bij monde van Van der Zee al vaak aangegeven het vreemd te vinden dat in binnenruimtes maximaal dertig mensen tegelijk mogen sporten en in de buitenlucht op een voetbalveld niet. De bond ziet genoeg mogelijkheden om in de coronatijd toch te voetballen. Dat staat beschreven in het vorige maand verschenen 'Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona'. Het meest gunstige scenario dat hierin wordt geschetst, is dat de amateurcompetities half januari hervat kunnen worden.