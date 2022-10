KNVB wacht al weken op toestemming FIFA, maar Virgil van Dijk draagt OneLove-band op WK sowieso

Het is de bedoeling dat aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal en de captains van zeven andere deelnemende landen in Qatar die speciale band dragen. De betrokken landen hebben de FIFA enkele weken geleden om toestemming gevraagd, iets wat formeel nodig is.

,,We verwachten geen problemen”, zegt een woordvoerder van de KNVB. Komende woensdag heeft de Europese werkgroep, die probeert om via het WK voor duurzame veranderingen te zorgen in Qatar, overleg met de FIFA. Dit onderwerp staat dan ook op de agenda. ,,Voor ons idee om het concreet te maken.”

De Engelse bond FA liet al weten dat aanvoerder Harry Kane de band sowieso gaat dragen, ook als de FIFA daar geen toestemming voor geeft. De KNVB zegt dat dit voor alle landen geldt die zich hebben aangesloten bij de actie.

Vóór verbinding, tégen discriminatie

Het Nederlandse voetbal zette de zogeheten OneLove-campagne twee jaar geleden op. Die campagne benadrukt de verbindende kracht van voetbal voor mensen uit alle lagen van de maatschappij. Het symbool is een hart in diverse kleuren, die staan voor diversiteit in ras, afkomst, genderidentiteit en seksuele geaardheid. De campagne is vóór verbinding en tégen alle vormen van discriminatie.

Bij de oefeninterland dinsdagavond in Den Haag tussen de Nederlandse voetbalsters en Noorwegen dragen de aanvoerders van beide teams ook de OneLove-band, met goedkeuring van de Europese bond UEFA. Komend weekeinde doen alle aanvoerders in de Eredivisie, Vrouwen Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie-zaal dat in het kader van internationale Coming Out Day (dinsdag 11 oktober).